Сана Оша, первая жена погибшего баскетболиста Яниса Тиммы, показала архивное видео с ним. На кадрах демонстрируется, как Янис играл со своим сыном Кристианом.

Первая жена Тиммы показала архивное видео, как Янис играл с сыном:

Янис и Сана поженились в 2016 году. В 2018-м на свет появился Кристиан. В 2019 году Янис сообщил, что расстался с Саной, а в 2020 году женился на певице Анне Седоковой. В этом году пара рассталась.

Тело Тиммы было найдено вчера, 17 декабря, в Москве. Сообщалось, что он болезненно переживал развод с Седоковой. В Единой лиге он выступал за такие команды, как «Зенит», «Химки» и УНИКС.