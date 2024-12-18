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Стали известны призовые, которые получит каждый игрок «Милуоки» за победу в Кубке НБА

Стали известны призовые, которые получит каждый игрок «Милуоки» за победу в Кубке НБА
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Каждый игрок «Милуоки Бакс» получит по $ 514 971 за победу в Кубке Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом информирует CBS Sports.

Напомним, в финале турнира игроки «Бакс» были сильнее клуба «Оклахома-Сити Тандер» (97:81). В то же время баскетболисты «Оклахомы» заработают по $ 205 988 за выход в финал.

Самым результативным игроком финального матча стал греческий тяжёлый форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо. Спортсмен оформил трипл-дабл — на его счету 26 очков, 19 подборов и 10 ассистов. В составе «Оклахомы» лучшую результативность показал разыгрывающий Шей Гилджес-Александер. В его активе 21 очко, четыре подбора и две передачи.

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