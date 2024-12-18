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Экс-капитан сборной Латвии раскрыл последнее сообщение, отправленное Тимме перед смертью

Экс-капитан сборной Латвии раскрыл последнее сообщение, отправленное Тимме перед смертью
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Бывший капитан сборной Латвии Янис Блумс заявил, что всегда поддерживал хорошие отношения с Янисом Тиммой.

«У меня всегда были прекрасные отношения с Янисом. Всегда его понимал и в чём-то помогал. Последнее сообщение, которое я ему отправил, было следующим: «Если тебе что-нибудь понадобится, не стесняйся звонить!» Но он не позвонил. Сейчас трудно что-то говорить. Мы не знаем, как бы повели себя на его месте, и неважно, где это произошло – в России или в Ираке», — приводит слова Блумса LSM.lv.

Напомним, Яниса не стало в ночь на 17 декабря мск. Ему было 32 года. Тело баскетболиста обнаружили в хостеле в Москве. Рядом лежал телефон, на заставке был номер бывшей жены Анны Седоковой и просьба ей позвонить.

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