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Адвокат ответил, могут ли привлечь Седокову к уголовной ответственности после смерти Тиммы

Адвокат ответил, могут ли привлечь Седокову к уголовной ответственности после смерти Тиммы
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Известный российский адвокат Сергей Жорин дал комментарий по поводу смерти латвийского баскетболиста Яниса Тиммы. Спортсмен скончался в ночь на 17 декабря в Москве. Тимма сильно страдал после развода с певицей Анной Седоковой. Они были в браке с 2020 года, но в 2024-м расстались.

«В УК есть статья «доведение до самоубийства». Она предусматривает длительное лишение свободы за доведение лица до самоубийства путём угроз, жестокого обращения, систематического унижения человеческого достоинства. В данном случае видно, что никакого состава преступления тут нет. Каждый раз, когда распадается семья, это стресс для обоих. В данном случае это всё закончилось ужасной трагедией. Не следует обвинять кого-то одного, устраивать травлю. Никто не знает, что и как было в семье, что предшествовало трагедии. Нужно поддержать родителей погибшего и подумать, как эту трагедию можно было предотвратить», — приводит слова Жорина Пятый канал.

В Единой лиге Тимма представлял такие команды, как «Зенит», «Химки» и УНИКС.

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