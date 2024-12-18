ЦСКА разгромил «Самару». Для армейцев эта победа стала 18-й в сезоне

Сегодня, 18 декабря, в Самаре во дворце спорта имени В. С. Высоцкого состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги между «Самарой» и ЦСКА. Встреча завершилась со счётом 93:63 (18:21, 23:18, 24:11, 28:13) в пользу армейцев.

Наиболее результативным игроком в составе московского клуба стал американский разыгрывающий защитник Мело Тримбл. В ходе встречи ему удалось набрать 14 очков, сделать три подбора, а также отдать семь передач.

Самым результативным игроком в составе самарской команды стал атакующий защитник Антон Карданахишвили. За время встречи он набрал 13 очков, сделал восемь подборов, а также отдал шесть передач.