Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

ЦСКА разгромил «Самару». Для армейцев эта победа стала 18-й в сезоне

ЦСКА разгромил «Самару». Для армейцев эта победа стала 18-й в сезоне
Комментарии

Сегодня, 18 декабря, в Самаре во дворце спорта имени В. С. Высоцкого состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги между «Самарой» и ЦСКА. Встреча завершилась со счётом 93:63 (18:21, 23:18, 24:11, 28:13) в пользу армейцев.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
18 декабря 2024, среда. 18:00 МСК
Самара
Самарская область
Окончен
63 : 93
ЦСКА
Москва
Самара: Карданахишвили - 13, Амосов - 13, Попов - 10, Карпов - 8, Сопин - 4, Пынько - 4, Касьянов - 4, Чикарев - 4, Голдырев - 3, Слетков, Кашин
ЦСКА: Тримбл - 14, Уэйр - 12, М'Бай - 11, Жан-Шарль - 10, Ганькевич - 9, Ухов - 8, Курбанов - 8, Аврамович - 7, Астапкович - 6, Карпенко - 3, Антонов - 3, Абдулбасиров - 2

Наиболее результативным игроком в составе московского клуба стал американский разыгрывающий защитник Мело Тримбл. В ходе встречи ему удалось набрать 14 очков, сделать три подбора, а также отдать семь передач.

Самым результативным игроком в составе самарской команды стал атакующий защитник Антон Карданахишвили. За время встречи он набрал 13 очков, сделал восемь подборов, а также отдал шесть передач.

Календарь. Единая лига
Турнирная таблица. Единая лига
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android