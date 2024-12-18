ЦСКА разгромил «Самару». Для армейцев эта победа стала 18-й в сезоне
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Сегодня, 18 декабря, в Самаре во дворце спорта имени В. С. Высоцкого состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги между «Самарой» и ЦСКА. Встреча завершилась со счётом 93:63 (18:21, 23:18, 24:11, 28:13) в пользу армейцев.
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
18 декабря 2024, среда. 18:00 МСК
Самара
Самарская область
Окончен
63 : 93
ЦСКА
Москва
Самара: Карданахишвили - 13, Амосов - 13, Попов - 10, Карпов - 8, Сопин - 4, Пынько - 4, Касьянов - 4, Чикарев - 4, Голдырев - 3, Слетков, Кашин
ЦСКА: Тримбл - 14, Уэйр - 12, М'Бай - 11, Жан-Шарль - 10, Ганькевич - 9, Ухов - 8, Курбанов - 8, Аврамович - 7, Астапкович - 6, Карпенко - 3, Антонов - 3, Абдулбасиров - 2
Наиболее результативным игроком в составе московского клуба стал американский разыгрывающий защитник Мело Тримбл. В ходе встречи ему удалось набрать 14 очков, сделать три подбора, а также отдать семь передач.
Самым результативным игроком в составе самарской команды стал атакующий защитник Антон Карданахишвили. За время встречи он набрал 13 очков, сделал восемь подборов, а также отдал шесть передач.
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