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«Пари НН» победил «Енисей». Для красноярцев это поражение стало третьим подряд

«Пари НН» победил «Енисей». Для красноярцев это поражение стало третьим подряд
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Сегодня, 18 декабря, в Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги между «Пари НН» и «Енисеем». Встреча завершилась со счётом 83:66 (20:19, 15:15, 24:20, 24:12) в пользу хозяев.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
18 декабря 2024, среда. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
83 : 66
Енисей
Красноярск
Пари Нижний Новгород: Наталл - 31, Хоменко - 14, Карпенков - 12, Доукинс - 8, Джуришич - 6, Чадов - 5, Хвостов - 3, Шеперд - 2, Антипов - 2, Ганькевич, Захаров, Зоткин
Енисей: Герасимов - 19, Степанович - 16, Балашов - 14, Сандерс - 6, Долинин - 6, Близнюк - 3, Загретдинов - 2, Ведищев, Перевалов, Сонько, Шлегель, Одиноков

Наиболее результативным игроком в составе нижегородцев стал американский атакующий защитник Зак Наталл. За время встречи ему удалось набрать 31 очко, сделать четыре подбора, отдать три передачи, а также совершить один перехват.

Самым результативным игроком в составе «Енисея» стал атакующий защитник Тимофей Герасимов. Россиянин набрал 19 очков, сделал четыре подбора, отдал восемь передач, а также совершил один перехват.

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