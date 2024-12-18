«Пари НН» победил «Енисей». Для красноярцев это поражение стало третьим подряд

Сегодня, 18 декабря, в Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги между «Пари НН» и «Енисеем». Встреча завершилась со счётом 83:66 (20:19, 15:15, 24:20, 24:12) в пользу хозяев.

Наиболее результативным игроком в составе нижегородцев стал американский атакующий защитник Зак Наталл. За время встречи ему удалось набрать 31 очко, сделать четыре подбора, отдать три передачи, а также совершить один перехват.

Самым результативным игроком в составе «Енисея» стал атакующий защитник Тимофей Герасимов. Россиянин набрал 19 очков, сделал четыре подбора, отдал восемь передач, а также совершил один перехват.