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УНИКС победил «Зенит» в гостевом матче. Для сине-бело-голубых это 3-е поражение в сезоне

УНИКС победил «Зенит» в гостевом матче. Для сине-бело-голубых это 3-е поражение в сезоне
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Сегодня, 18 декабря, в Санкт-Петербурге состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги между «Зенитом» и УНИКС. Встреча завершилась со счётом 79:76 (25:24, 22:15, 21:17, 11:20) в пользу казанской команды.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
18 декабря 2024, среда. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
76 : 79
УНИКС
Казань
Зенит: Бэйкон - 33, Фрейзер - 17, Спеллмен - 12, Пойтресс - 5, Жбанов - 3, Хантер - 3, Воронцевич - 3, Щербенев, Захаров, Карасёв, Рыжов, Мун
УНИКС: Акун-Пёрселл - 26, Рейнольдс - 24, Найт - 8, Бако - 6, Беленицкий - 5, Торопов - 5, Лопатин - 3, Тэйлор - 2, Комолов, Д. Кулагин, Стуленков, Платунов

Наиболее результативным игроком в составе УНИКСа стал американский лёгкий форвард Девон Акун-Пёрселл. В ходе игры ему удалось набрать 26 очков, сделать пять подборов, отдать три передачи и совершить один перехват.

Самым результативным игроком в составе санкт-петербургской команды стал американский тяжёлый форвард Дуэйн Бэйкон. В ходе встречи он набрал 33 очка, сделал восемь подборов, отдал одну передачу и совершил один перехват.

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