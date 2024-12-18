УНИКС победил «Зенит» в гостевом матче. Для сине-бело-голубых это 3-е поражение в сезоне

Сегодня, 18 декабря, в Санкт-Петербурге состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги между «Зенитом» и УНИКС. Встреча завершилась со счётом 79:76 (25:24, 22:15, 21:17, 11:20) в пользу казанской команды.

Наиболее результативным игроком в составе УНИКСа стал американский лёгкий форвард Девон Акун-Пёрселл. В ходе игры ему удалось набрать 26 очков, сделать пять подборов, отдать три передачи и совершить один перехват.

Самым результативным игроком в составе санкт-петербургской команды стал американский тяжёлый форвард Дуэйн Бэйкон. В ходе встречи он набрал 33 очка, сделал восемь подборов, отдал одну передачу и совершил один перехват.