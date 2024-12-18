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Назван подарок, который Тимма отправил Седоковой за несколько часов до смерти

Назван подарок, который Тимма отправил Седоковой за несколько часов до смерти
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Продюсер Сергей Дворцов рассказал о подарке, который латвийский баскетболист Янис Тимма хотел сделать бывшей жене Анне Седоковой за несколько часов до смерти. По словам Дворцова, Седокова не стала его принимать. Тимма скончался в ночь на 17 декабря мск. Предполагается, что он совершил самоубийство. Седокова праздновала день рождения 16 декабря.

«В глубине души он её любил. За несколько часов до смерти Янис отправил огромный букет цветов Ане. Она любит белые и красные розы — чтобы был большой букет, не меньше 101 штуки. Именно такой и доставили ей, но она проигнорировала, не приняла, ничего не ответила. Для себя Аня закрыла эту страницу, их отношения остались в прошлом, а он не хотел осознавать», — приводит слова Дворцова Woman.

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