«Локо» победил МБА-МАИ с отрывом в 19 очков
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Сегодня, 18 декабря, на стадионе «Баскет-Холл» в Краснодаре состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги между местным клубом «Локомотив-Кубань» и гостями МБА-МАИ. Встреча завершилась со счётом 84:65 (25:20, 25:22, 16:6, 18:17) в пользу краснодарцев.
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
18 декабря 2024, среда. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
84 : 65
МБА-МАИ
Москва
Локомотив-Кубань: Миллер - 21, Джонсон - 16, Кливленд - 11, Темиров - 10, Уэйли - 6, Емченко - 6, Узинский - 4, Квитковских - 4, Коско - 2, Мартюк - 2, Елатонцев - 2, Андерсон
МБА-МАИ: Зубков - 14, Касаткин - 10, Коновалов - 10, Белоусов - 9, Трушкин - 7, Воронов - 6, Минченко - 4, Певнев - 3, Шейко - 2, Барашков, Покинко, Савченко
Самым результативным игроком в составе «Локо» стал американский атакующий защитник Патрик Миллер. В ходе игры ему удалось набрать 21 очко, сделать пять подборов, отдать пять передач и совершить два перехвата.
Наиболее результативным игроком в составе московской команды стал тяжёлый форвард Андрей Зубков. За время встречи Андрей набрал 14 очков, а также сделал три подбора.
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