«Локо» победил МБА-МАИ с отрывом в 19 очков

Сегодня, 18 декабря, на стадионе «Баскет-Холл» в Краснодаре состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги между местным клубом «Локомотив-Кубань» и гостями МБА-МАИ. Встреча завершилась со счётом 84:65 (25:20, 25:22, 16:6, 18:17) в пользу краснодарцев.

Самым результативным игроком в составе «Локо» стал американский атакующий защитник Патрик Миллер. В ходе игры ему удалось набрать 21 очко, сделать пять подборов, отдать пять передач и совершить два перехвата.

Наиболее результативным игроком в составе московской команды стал тяжёлый форвард Андрей Зубков. За время встречи Андрей набрал 14 очков, а также сделал три подбора.