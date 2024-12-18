Лу Уильямс рассказал, что вдохновлялся философией Майкла Джордана, выступая в НБА

Бывший американский баскетболист, трёхкратный лучший шестой игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне эксперт Лу Уильямс объяснил, почему считает, что игроки НБА должны выходить на площадку, если не имеют серьёзных травм.

«Я всегда помню слова Майкла Джордана. Это было ещё до того, как я попал в НБА, и навсегда это запомнил. Он сказал: «Каждый раз, когда я играл, всегда думал об одном ребёнке, который мог позволить себе увидеть меня только один раз, и его родители потратили деньги, чтобы увидеть, как играет Майкл Джордан».

Я не был Майклом Джорданом, но всегда чувствовал, что, если в этом зале есть хотя бы один человек, который пришёл посмотреть на меня, я хочу, чтобы он смог увидеть Лу Уила», — приводит слова Уильямса портал The Sports Rush.