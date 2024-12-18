Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Лу Уильямс рассказал, что вдохновлялся философией Майкла Джордана, выступая в НБА

Лу Уильямс рассказал, что вдохновлялся философией Майкла Джордана, выступая в НБА
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший американский баскетболист, трёхкратный лучший шестой игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне эксперт Лу Уильямс объяснил, почему считает, что игроки НБА должны выходить на площадку, если не имеют серьёзных травм.

«Я всегда помню слова Майкла Джордана. Это было ещё до того, как я попал в НБА, и навсегда это запомнил. Он сказал: «Каждый раз, когда я играл, всегда думал об одном ребёнке, который мог позволить себе увидеть меня только один раз, и его родители потратили деньги, чтобы увидеть, как играет Майкл Джордан».

Я не был Майклом Джорданом, но всегда чувствовал, что, если в этом зале есть хотя бы один человек, который пришёл посмотреть на меня, я хочу, чтобы он смог увидеть Лу Уила», — приводит слова Уильямса портал The Sports Rush.

Сейчас читают:
«Если бы не НБА, стал бы убийцей!» Чтобы бороться с монстрами, Джордан их возглавил
«Если бы не НБА, стал бы убийцей!» Чтобы бороться с монстрами, Джордан их возглавил
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android