Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Зенит» — УНИКС: онлайн-трансляция матча Единой лиги начнётся в 19:30 мск

«Зенит» — УНИКС: онлайн-трансляция матча Единой лиги начнётся в 19:30 мск
Комментарии

В рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ встретятся санкт-петербургский «Зенит» и казанский УНИКС. Игра состоится в 19:30 мск.

Наблюдать за встречей можно будет на телеканале «Матч ТВ», а также на официальном сайте Единой лиги. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию, в которой будут освещены все самые захватывающие моменты игры.

На данный момент «Зенит» занимает вторую строчку в турнирной таблице Единой лиги, а УНИКС расположился прямо позади своего конкурента – на третьем месте.

Команды уже встречались в этом сезоне. «Зенит» в Казани обыыграл УНИКС со счётом 87:84. Клуб из Санкт-Петербурга на данный момент имеет 12-матчевую серию побед.

Следить за трансляцией:
ЦСКА «горит» в Самаре! Сенсации не избежать? LIVE
Live
ЦСКА «горит» в Самаре! Сенсации не избежать? LIVE
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android