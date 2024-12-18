«Зенит» — УНИКС: онлайн-трансляция матча Единой лиги начнётся в 19:30 мск

В рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ встретятся санкт-петербургский «Зенит» и казанский УНИКС. Игра состоится в 19:30 мск.

Наблюдать за встречей можно будет на телеканале «Матч ТВ», а также на официальном сайте Единой лиги. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию, в которой будут освещены все самые захватывающие моменты игры.

На данный момент «Зенит» занимает вторую строчку в турнирной таблице Единой лиги, а УНИКС расположился прямо позади своего конкурента – на третьем месте.

Команды уже встречались в этом сезоне. «Зенит» в Казани обыыграл УНИКС со счётом 87:84. Клуб из Санкт-Петербурга на данный момент имеет 12-матчевую серию побед.