Инсайдер сообщил имена игроков, с которыми связывались «Лейкерс» для проведения обмена

Североамериканский журналист и клубный инсайдер «Лос-Анджелес Лейкерс» Йован Буха в своём материале на The Athletic сообщил, что руководство калифорнийского клуба связывалось с девятью игроками перед дедлайном обменов в этом сезоне НБА.

«Наиболее вероятно, что «Лейкерс» проведёт обмен в конце января или начале февраля, непосредственно перед дедлайном. Это даст «озёрникам» больше времени оценить состав и посмотреть, смогут ли травмированные игроки, такие как Джаред Вандербилт и Кристиан Вуд, закрыть некоторые бреши в ротации. Но, похоже, если «Лейкерс» сделают обмен раньше, в таком случае наиболее реалистичным вариантом будет обмен с участием Йонаса Валанчюнаса, Кэмерона Джонсона и/или Дориана Финни-Смита.

Среди других имён, фигурировавших в переговорах с персоналом команды и лиги за последние несколько недель, были Уокер Кесслер и Коллин Секстон из «Юты», Брюс Браун из «Торонто», Джереми Грант и Роберт Уильямс из «Портленда», а также Кайл Кузма из «Вашингтона». Не ожидается, что «Лейкерс» будут активно участвовать в борьбе за Джимми Батлера из «Майами», Брэндона Ингрэма из «Нью-Орлеана» или Зака Лавина из «Чикаго», — написал Буха в своём материале.