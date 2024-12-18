Экс-функционер НБА — о смерти Тиммы: говорил с ним 2 года назад. Казалось, что всё хорошо

Бывший вице-президент клуба «Мемфис Гриззлиз», а ныне баскетбольный обозреватель The Athletic Джон Холлингер отреагировал на смерть латвийского баскетболиста Яниса Тиммы.

«Только что услышал о смерти Яниса Тиммы. Чёрт. Мы выбрали его 60-м на драфте в 2013 году. Мне удалось провести с ним некоторое время в Латвии, пока у нас были на него права. Однако он так и не попал в НБА. Тем не менее Янис сделал отличную карьеру в Европе. Разговаривал с ним во время Летней лиги НБА два года назад, и, похоже, у него всё было хорошо. Покойся с миром, мой друг», — написал Холлингер на своей странице в социальных сетях.

Напомним, тело латвийского атлета было найдено 17 декабря в Москве. Янис Тимма ушёл на 33-м году жизни.

За время карьеры в Единой лиге ВТБ Тимма выступал за такие команды, как «Зенит», «Химки» и УНИКС. В Евролиге, в свою очередь, латвиец играл за «Басконию» и «Олимпиакос». В 2024 году он присоединился к баскетбольной команде «Аликсон», которая участвует в турнире Media Basket.