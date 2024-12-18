Анна Седокова оплатит похороны Яниса Тиммы и транспортировку его тела в Латвию — Mash

Известная российская певица Анна Седокова оплатит похороны своего бывшего супруга, латвийского баскетболиста Яниса Тиммы и транспортировку его тела в Латвию. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Согласно информации концертного директора Седоковой, часть денег уже переведена на счета ритуальных компаний. Кроме того, бывшая супруга Яниса привезёт в Россию его родственников. Организацией похорон займётся руководство «Аликсона», которая является последней командой, в которой играл Тимма.

Напомним, тело Яниса было найдено 17 декабря в Москве. Тимма ушёл на 33-м году жизни.

За время карьеры в Единой лиге ВТБ Тимма выступал за такие команды, как «Зенит», «Химки» и УНИКС. В Евролиге, в свою очередь, латвиец играл за «Басконию» и «Олимпиакос». В 2024 году он присоединился к баскетбольной команде «Аликсон», которая участвует в турнире Media Basket.