Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Анна Седокова оплатит похороны Яниса Тиммы и транспортировку его тела в Латвию — Mash

Анна Седокова оплатит похороны Яниса Тиммы и транспортировку его тела в Латвию — Mash
Аудио-версия:
Комментарии

Известная российская певица Анна Седокова оплатит похороны своего бывшего супруга, латвийского баскетболиста Яниса Тиммы и транспортировку его тела в Латвию. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Согласно информации концертного директора Седоковой, часть денег уже переведена на счета ритуальных компаний. Кроме того, бывшая супруга Яниса привезёт в Россию его родственников. Организацией похорон займётся руководство «Аликсона», которая является последней командой, в которой играл Тимма.

Напомним, тело Яниса было найдено 17 декабря в Москве. Тимма ушёл на 33-м году жизни.

За время карьеры в Единой лиге ВТБ Тимма выступал за такие команды, как «Зенит», «Химки» и УНИКС. В Евролиге, в свою очередь, латвиец играл за «Басконию» и «Олимпиакос». В 2024 году он присоединился к баскетбольной команде «Аликсон», которая участвует в турнире Media Basket.

Материалы по теме
УНИКС впервые в сезоне победил топ-клуб! Невероятно яркая игра от лидеров. LIVE
Live
УНИКС впервые в сезоне победил топ-клуб! Невероятно яркая игра от лидеров. LIVE
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android