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Ведущая программы НБА ответила на обвинения в расизме по отношению к темнокожим атлетам

Ведущая программы НБА ответила на обвинения в расизме по отношению к темнокожим атлетам
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Игрок Национальной футбольной лиги (НФЛ) Дез Брайант публично обвинил в расизме по отношению к темнокожим спортсменам ведущую программы NBA Today Малику Эндрюс.

По его словам, она проявляет двойные стандарты при освещении некоторых проблем в спорте. Он посоветовал ей быть осторожнее с тем, как она формулирует дискуссии сквозь призму расы.

Эндрюс не оставила без внимания данное заявление и вскоре ответила.

«Иногда самое сложное для меня — это переваривать ложь, особенно идею о том, что я якобы ненавижу темнокожих мужчин. Это является абсолютной неправдой. В качестве доказательств этого используется моя семья или её цвет кожи. Это просто неправда», — приводит слова Эндрюс портал TotalProSport.

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