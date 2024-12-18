Болельщик выиграл 1 млн рублей во время матча «Зенит» — УНИКС
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Во время перерыва матча регулярного чемпионата Единой лиги между «Зенитом» и УНИКСом, который в данный момент идёт в Санкт-Петербурге, один из болельщиков успешно реализовал бросок с середины площадки. Таким образом, ему удалось выиграть 1 млн рублей.
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
18 декабря 2024, среда. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
76 : 79
УНИКС
Казань
Зенит: Бэйкон - 33, Фрейзер - 17, Спеллмен - 12, Пойтресс - 5, Жбанов - 3, Хантер - 3, Воронцевич - 3, Щербенев, Захаров, Карасёв, Рыжов, Мун
УНИКС: Акун-Пёрселл - 26, Рейнольдс - 24, Найт - 8, Бако - 6, Беленицкий - 5, Торопов - 5, Лопатин - 3, Тэйлор - 2, Комолов, Д. Кулагин, Стуленков, Платунов
Фото: Кадр из трансляции
На момент написания новости счёт во встрече равен 56:48 в пользу казанской команды.
Первое место в турнирной таблице Единой лиги сейчас занимает московский ЦСКА, на счету которого 18 побед и два поражения. Такая же разница побед и поражений у «Зенита». Клуб из Санкт-Петербурга занимает второе место. Тройку сильнейших замыкает казанский УНИКС (14 побед — пять поражений).
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