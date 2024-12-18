Болельщик выиграл 1 млн рублей во время матча «Зенит» — УНИКС

Во время перерыва матча регулярного чемпионата Единой лиги между «Зенитом» и УНИКСом, который в данный момент идёт в Санкт-Петербурге, один из болельщиков успешно реализовал бросок с середины площадки. Таким образом, ему удалось выиграть 1 млн рублей.

Фото: Кадр из трансляции

На момент написания новости счёт во встрече равен 56:48 в пользу казанской команды.

Первое место в турнирной таблице Единой лиги сейчас занимает московский ЦСКА, на счету которого 18 побед и два поражения. Такая же разница побед и поражений у «Зенита». Клуб из Санкт-Петербурга занимает второе место. Тройку сильнейших замыкает казанский УНИКС (14 побед — пять поражений).