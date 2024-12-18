Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Болельщик выиграл 1 млн рублей во время матча «Зенит» — УНИКС

Болельщик выиграл 1 млн рублей во время матча «Зенит» — УНИКС
Комментарии

Во время перерыва матча регулярного чемпионата Единой лиги между «Зенитом» и УНИКСом, который в данный момент идёт в Санкт-Петербурге, один из болельщиков успешно реализовал бросок с середины площадки. Таким образом, ему удалось выиграть 1 млн рублей.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
18 декабря 2024, среда. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
76 : 79
УНИКС
Казань
Зенит: Бэйкон - 33, Фрейзер - 17, Спеллмен - 12, Пойтресс - 5, Жбанов - 3, Хантер - 3, Воронцевич - 3, Щербенев, Захаров, Карасёв, Рыжов, Мун
УНИКС: Акун-Пёрселл - 26, Рейнольдс - 24, Найт - 8, Бако - 6, Беленицкий - 5, Торопов - 5, Лопатин - 3, Тэйлор - 2, Комолов, Д. Кулагин, Стуленков, Платунов

Фото: Кадр из трансляции

На момент написания новости счёт во встрече равен 56:48 в пользу казанской команды.

Первое место в турнирной таблице Единой лиги сейчас занимает московский ЦСКА, на счету которого 18 побед и два поражения. Такая же разница побед и поражений у «Зенита». Клуб из Санкт-Петербурга занимает второе место. Тройку сильнейших замыкает казанский УНИКС (14 побед — пять поражений).

Календарь. Единая лига
Турнирная таблица. Единая лига
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android