«Были недочёты». Игрок «Пари НН» Карпенков — о победе над «Енисеем»

Баскетболист «Пари НН» Илья Карпенков дал комментарий после победы над «Енисеем» (83:66) в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Конечно, есть определённые недочёты, но в целом победа есть победа. Хотелось бы поблагодарить болельщиков за поддержку. В целом игра была неплохой.

Было много собственных ошибок: мы вроде как отрываемся на пять-шесть очков, а потом теряем мяч, делаем неподготовленные броски и допускаем пробелы в защите. В итоге соперник возвращается в игру. Однако в четвёртой четверти нам удалось задать определённый темп и создать хороший задел.

В принципе, победа всегда необходима, особенно над соперниками, которые находятся в нашей зоне плей-офф. Это действительно важная победа, командная. Все сделали всё возможное и приложили свои усилия.

С наступающим! Не болейте, здоровья вам и всего самого наилучшего. Всех обнимаю!» — заявил Карпенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.