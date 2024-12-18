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«Были недочёты». Игрок «Пари НН» Карпенков — о победе над «Енисеем»

«Были недочёты». Игрок «Пари НН» Карпенков — о победе над «Енисеем»
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Баскетболист «Пари НН» Илья Карпенков дал комментарий после победы над «Енисеем» (83:66) в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
18 декабря 2024, среда. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
83 : 66
Енисей
Красноярск
Пари Нижний Новгород: Наталл - 31, Хоменко - 14, Карпенков - 12, Доукинс - 8, Джуришич - 6, Чадов - 5, Хвостов - 3, Шеперд - 2, Антипов - 2, Ганькевич, Захаров, Зоткин
Енисей: Герасимов - 19, Степанович - 16, Балашов - 14, Сандерс - 6, Долинин - 6, Близнюк - 3, Загретдинов - 2, Ведищев, Перевалов, Сонько, Шлегель, Одиноков

«Конечно, есть определённые недочёты, но в целом победа есть победа. Хотелось бы поблагодарить болельщиков за поддержку. В целом игра была неплохой.

Было много собственных ошибок: мы вроде как отрываемся на пять-шесть очков, а потом теряем мяч, делаем неподготовленные броски и допускаем пробелы в защите. В итоге соперник возвращается в игру. Однако в четвёртой четверти нам удалось задать определённый темп и создать хороший задел.

В принципе, победа всегда необходима, особенно над соперниками, которые находятся в нашей зоне плей-офф. Это действительно важная победа, командная. Все сделали всё возможное и приложили свои усилия.

С наступающим! Не болейте, здоровья вам и всего самого наилучшего. Всех обнимаю!» — заявил Карпенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

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