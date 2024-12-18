Единая лига: результаты матчей 18 декабря

Сегодня, 18 декабря, в Единой лиге ВТБ состоялся очередной игровой день. В общей сложности прошло четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами сегодняшних встреч.

Результаты матчей Единой лиги 18 декабря:

«Самара» – ЦСКА — 63:93;

«Пари Нижний Новгород» – «Енисей» — 83:66;

«Зенит» – УНИКС — 76:79;

«Локомотив-Кубань» – МБА-МАИ — 84:65.

Первое место в турнирной таблице Единой лиги сейчас занимает московский ЦСКА, на счету которого 18 побед и два поражения. У «Зенита» 17 побед и три поражения. Клуб из Санкт-Петербурга занимает второе место. Тройку сильнейших замыкает казанский УНИКС (15 побед — пять поражений).