Единая лига: результаты матчей 18 декабря
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Сегодня, 18 декабря, в Единой лиге ВТБ состоялся очередной игровой день. В общей сложности прошло четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами сегодняшних встреч.
Результаты матчей Единой лиги 18 декабря:
«Самара» – ЦСКА — 63:93;
«Пари Нижний Новгород» – «Енисей» — 83:66;
«Зенит» – УНИКС — 76:79;
«Локомотив-Кубань» – МБА-МАИ — 84:65.
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
18 декабря 2024, среда. 18:00 МСК
Самара
Самарская область
Окончен
63 : 93
ЦСКА
Москва
Самара: Карданахишвили - 13, Амосов - 13, Попов - 10, Карпов - 8, Сопин - 4, Пынько - 4, Касьянов - 4, Чикарев - 4, Голдырев - 3, Слетков, Кашин
ЦСКА: Тримбл - 14, Уэйр - 12, М'Бай - 11, Жан-Шарль - 10, Ганькевич - 9, Ухов - 8, Курбанов - 8, Аврамович - 7, Астапкович - 6, Карпенко - 3, Антонов - 3, Абдулбасиров - 2
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
18 декабря 2024, среда. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
83 : 66
Енисей
Красноярск
Пари Нижний Новгород: Наталл - 31, Хоменко - 14, Карпенков - 12, Доукинс - 8, Джуришич - 6, Чадов - 5, Хвостов - 3, Шеперд - 2, Антипов - 2, Ганькевич, Захаров, Зоткин
Енисей: Герасимов - 19, Степанович - 16, Балашов - 14, Сандерс - 6, Долинин - 6, Близнюк - 3, Загретдинов - 2, Ведищев, Перевалов, Сонько, Шлегель, Одиноков
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
18 декабря 2024, среда. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
83 : 66
Енисей
Красноярск
Пари Нижний Новгород: Наталл - 31, Хоменко - 14, Карпенков - 12, Доукинс - 8, Джуришич - 6, Чадов - 5, Хвостов - 3, Шеперд - 2, Антипов - 2, Ганькевич, Захаров, Зоткин
Енисей: Герасимов - 19, Степанович - 16, Балашов - 14, Сандерс - 6, Долинин - 6, Близнюк - 3, Загретдинов - 2, Ведищев, Перевалов, Сонько, Шлегель, Одиноков
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
18 декабря 2024, среда. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
76 : 79
УНИКС
Казань
Зенит: Бэйкон - 33, Фрейзер - 17, Спеллмен - 12, Пойтресс - 5, Жбанов - 3, Хантер - 3, Воронцевич - 3, Щербенев, Захаров, Карасёв, Рыжов, Мун
УНИКС: Акун-Пёрселл - 26, Рейнольдс - 24, Найт - 8, Бако - 6, Беленицкий - 5, Торопов - 5, Лопатин - 3, Тэйлор - 2, Комолов, Д. Кулагин, Стуленков, Платунов
Первое место в турнирной таблице Единой лиги сейчас занимает московский ЦСКА, на счету которого 18 побед и два поражения. У «Зенита» 17 побед и три поражения. Клуб из Санкт-Петербурга занимает второе место. Тройку сильнейших замыкает казанский УНИКС (15 побед — пять поражений).
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