Перасович — о победе УНИКСа над «Зенитом»: мы показали, что можем биться с топ-командами
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Главный тренер казанской команды УНИКС Велимир Перасович прокомментировал победу своих подопечных в матче с санкт-петербургским клубом «Зенит», который состоялся сегодня, 18 декабря. Встреча завершилась со счётом 79:76 в пользу УНИКСа.
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
18 декабря 2024, среда. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
76 : 79
УНИКС
Казань
Зенит: Бэйкон - 33, Фрейзер - 17, Спеллмен - 12, Пойтресс - 5, Жбанов - 3, Хантер - 3, Воронцевич - 3, Щербенев, Захаров, Карасёв, Рыжов, Мун
УНИКС: Акун-Пёрселл - 26, Рейнольдс - 24, Найт - 8, Бако - 6, Беленицкий - 5, Торопов - 5, Лопатин - 3, Тэйлор - 2, Комолов, Д. Кулагин, Стуленков, Платунов
«Сегодня мы показали, что можем биться с командами топ-уровня. Для нас это важно. По ходу сезона мы сможем стать лучше, я уверен. Мы играли против очень талантливой команды. УНИКС доминировал весь матч, хоть и усложнил себе жизнь в концовке», — приводит слова Перасовича пресс-служба Единой лиги.
Ранее стало известно, что болельщик выиграл 1 млн рублей во время матча «Зенит» — УНИКС.
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