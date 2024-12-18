Перасович — о победе УНИКСа над «Зенитом»: мы показали, что можем биться с топ-командами

Главный тренер казанской команды УНИКС Велимир Перасович прокомментировал победу своих подопечных в матче с санкт-петербургским клубом «Зенит», который состоялся сегодня, 18 декабря. Встреча завершилась со счётом 79:76 в пользу УНИКСа.

«Сегодня мы показали, что можем биться с командами топ-уровня. Для нас это важно. По ходу сезона мы сможем стать лучше, я уверен. Мы играли против очень талантливой команды. УНИКС доминировал весь матч, хоть и усложнил себе жизнь в концовке», — приводит слова Перасовича пресс-служба Единой лиги.

Ранее стало известно, что болельщик выиграл 1 млн рублей во время матча «Зенит» — УНИКС.