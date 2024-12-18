Дюрант — об изменениях в формате Матча звёзд: ненавижу это. Все форматы этой игры ужасны

Лидер «Финикс Санз» Кевин Дюрант подверг жёсткой критике изменения в формате проведения Матча звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Я ненавижу это, я абсолютно ненавижу это. Все форматы были ужасными, на мой взгляд. Мы должны просто вернуться к формату «Восток – Запад», просто сыграть матч. Думаю, мы пытаемся вернуть тот блеск каким-то образом с помощью уикенда всех звёзд. Нужно просто сохранить традиции. Посмотрим, как сработает этот формат, мало ли, может, я и ошибаюсь. Я всего лишь человек, у которого есть своё мнение. Посмотрим, как всё будет», — приводит слова Дюранта портал Arizona Sports.