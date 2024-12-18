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Дюрант — об изменениях в формате Матча звёзд: ненавижу это. Все форматы этой игры ужасны

Дюрант — об изменениях в формате Матча звёзд: ненавижу это. Все форматы этой игры ужасны
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Лидер «Финикс Санз» Кевин Дюрант подверг жёсткой критике изменения в формате проведения Матча звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Я ненавижу это, я абсолютно ненавижу это. Все форматы были ужасными, на мой взгляд. Мы должны просто вернуться к формату «Восток – Запад», просто сыграть матч. Думаю, мы пытаемся вернуть тот блеск каким-то образом с помощью уикенда всех звёзд. Нужно просто сохранить традиции. Посмотрим, как сработает этот формат, мало ли, может, я и ошибаюсь. Я всего лишь человек, у которого есть своё мнение. Посмотрим, как всё будет», — приводит слова Дюранта портал Arizona Sports.

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