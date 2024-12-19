Евролига: результаты всех матчей 18 декабря

В среду, 18 декабря, в рамках регулярного чемпионата Евролиги состоялся очередной игровой день. Всего болельщики смогли увидеть два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этих встреч.

Результаты Евролиги на 18 декабря:

«Анадолу Эфес» – «Црвена Звезда» — 89:67;

«Олимпиакос» – «Виртус» — 87:77.

В настоящий момент первое место в турнирной таблице занимает французский «Париж», на счету которого 11 побед при пяти поражениях. Второе место занимает «Монако», у которого аналогичная разница побед и поражений. Топ-3 замыкает «Фенербахче». Турецкая команда одержала 10 побед и потерпела шесть поражений.