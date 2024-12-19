Евролига: результаты всех матчей 18 декабря
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В среду, 18 декабря, в рамках регулярного чемпионата Евролиги состоялся очередной игровой день. Всего болельщики смогли увидеть два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этих встреч.
Результаты Евролиги на 18 декабря:
«Анадолу Эфес» – «Црвена Звезда» — 89:67;
«Олимпиакос» – «Виртус» — 87:77.
Евролига . Регулярный чемпионат. 16-й тур
18 декабря 2024, среда. 20:30 МСК
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Окончен
89 : 67
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Анадолу Эфес: Ларкин, Бьёбуа, Нвора, Брайант, Шмитс, Томпсон, Джонсон, Пуарье, Холлац, Османи, Отуру, Уиллис
Црвена Звезда: Миллер-Макинтайр, Кэнэн, Давидовац, Митрович, Калинич, Добрич, Боломбой, Даум, Петрушев, Гедрайтис, Недович, душ Сантуш
Евролига . Регулярный чемпионат. 16-й тур
18 декабря 2024, среда. 22:15 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Окончен
87 : 77
Виртус
Болонья, Италия
Олимпиакос: Уолкап, Уильямс-Госс, Ларенцакис, Вильдоса, Фалль, Везенков, Папаниколау, Дорси, Питерс, Милутинов, Маккиссик, Фурнье
Виртус: Кординье, Белинелли, Пайола, Клайберн, Хэкетт, Гражулис, Морган, Полонара, Диуф, Жижич, Акеле, Такер
В настоящий момент первое место в турнирной таблице занимает французский «Париж», на счету которого 11 побед при пяти поражениях. Второе место занимает «Монако», у которого аналогичная разница побед и поражений. Топ-3 замыкает «Фенербахче». Турецкая команда одержала 10 побед и потерпела шесть поражений.
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