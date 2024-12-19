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Бывший главный тренер сборной РФ — о смерти Тиммы: его загубило общение с Седоковой

Бывший главный тренер сборной РФ — о смерти Тиммы: его загубило общение с Седоковой
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Бывший главный тренер сборной России по баскетболу Станислав Ерёмин прокомментировал смерть бывшего игрока «Зенита» и УНИКСа латвийца Яниса Тиммы.

«Косвенно я был знаком с Янисом Тиммой. Когда я работал в «Зените», мы пригласили в нашу команду Тимму, и он достаточно успешно выступал за питерский клуб. Его карьера тогда была на взлёте. После «Зенита» его карьера пошла в гору, он уехал в Европу, где хорошо проявил себя.

Второй раз я пересёкся с Янисом в 2021 году, когда он приехал в Казань в УНИКС. Чувствовалось, что это уже не тот игрок. Тимма пробыл в УНИКСе буквально месяц и уехал, оправдываясь тем, что у него семейные обстоятельства.

Не хочу никого обижать, но в жизни часто бывает, что женщина, которая находится рядом, или поднимает мужчину, или опускает. Второй вариант в данном случае – это пример общения Тиммы с Седоковой. Не хочу обвинять её. Но Янис как профессиональный спортсмен достаточно высокого уровня загубил карьеру с ней», — приводит слова Ерёмина портал «ВсеПроСпорт».

Напомним, тело Яниса было найдено 17 декабря в Москве. Тимма ушёл на 33-м году жизни.

За время карьеры в Единой лиге ВТБ Тимма выступал за такие команды, как «Зенит», «Химки» и УНИКС. В Евролиге, в свою очередь, латвиец играл за «Басконию» и «Олимпиакос». В 2024 году он присоединился к баскетбольной команде «Аликсон», которая участвует в турнире Media Basket.

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