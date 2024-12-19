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«Они опозорили баскетбол». Стивен Эй Смит раскритиковал игроков НБА за новый формат МВЗ

«Они опозорили баскетбол». Стивен Эй Смит раскритиковал игроков НБА за новый формат МВЗ
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Североамериканский журналист и известный телеведущий Стивен Эй Смит обрушился с критикой на звёздных баскетболистов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) на фоне изменённого формата звёздного уикенда североамериканской лиги.

«Игроки испортили звёздный уикенд. Это по их вине новый формат состоялся. Они опозорили баскетбол. Лично у меня нет никакого желания быть там. Адам Сильвер в этом не виноват», — заявил Эй Смит в эфире программы First Take.

Отметим, что ранее руководство НБА официально объявила об изменениях в формате проведения Матча звёзд лиги с 2025 года.

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