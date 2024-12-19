Анна Седокова не появилась для дачи показаний по делу Яниса Тиммы — источник

Известная российская певица Анна Седокова не явилась для дачи показаний по делу о самоубийстве своего бывшего мужа, латвийского баскетболиста Яниса Тиммы. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Отмечается, что Седокова поддерживает контакт с правоохранительными органами и, возможно, придёт на встречу в четверг для дачи показаний.

Тело Тиммы было найдено 17 декабря в Москве. Янис ушёл на 33-м году жизни. За время карьеры в Единой лиге ВТБ Тимма выступал за такие команды, как «Зенит», «Химки» и УНИКС.

В Евролиге, в свою очередь, латвиец играл за «Басконию» и «Олимпиакос». В 2024 году он присоединился к баскетбольной команде «Аликсон», которая участвует в турнире Media Basket.