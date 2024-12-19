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Отец Яниса Тиммы: знаю, что ад начался с вмешательства Седоковой в нашу семью

Отец Яниса Тиммы: знаю, что ад начался с вмешательства Седоковой в нашу семью
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Райтис Тимма, баскетбольный тренер и отец латвийского игрока Яниса Тиммы, заявил, что ад в жизни известной певицы Анны Седоковой начался с её вмешательства в их семью.

«Ничего не знаю о Седоковой. Я слышал, что у неё был ад. Думаю, вы можете спросить её об этом… Знаю, что ад начался с её вмешательства в нашу семью», — приводит слова Райтиса «РИА Новости».

Тело Тиммы было найдено 17 декабря в Москве. Янис ушёл на 33-м году жизни. За время карьеры в Единой лиге ВТБ Тимма выступал за такие команды, как «Зенит», «Химки» и УНИКС.

В Евролиге, в свою очередь, латвиец играл за «Басконию» и «Олимпиакос». В 2024 году он присоединился к баскетбольной команде «Аликсон», которая участвует в турнире Media Basket.

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