«Иногда ошибаться — это нормально». Джей Джей Редик высказался о Бронни Джеймсе

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик высказался об атакующем защитнике и новичке калифорнийской команды Бронни Джеймсе, который является старшим сыном лёгкого форварда и лидера «Лейкерс» Леброна Джеймса.

«Он очень хорошо воспринимает тренировки. Я говорил ему, что он должен прийти к пониманию, что иногда ошибаться — это нормально. Мне кажется, у него есть сильный страх перед неудачами.

И во многом это связано с тем, что на него с восьми лет постоянно направлены камеры… На него всегда обращено внимание, и я это понимаю. Думаю, как только он сам это осознает, он сможет раскрыть весь свой потенциал.

Он выполняет всё, о чем мы его просим, и всегда выкладывается на максимум. На самом деле развитие игрока — это не только работа над навыками и физической формой, но и ментальный рост», — приводит слова Редика североамериканский журналист и инсайдер ESPN Дэйв Макменамин в своей социальной сети.