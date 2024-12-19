Ольга Бузова прокомментировала трагическую новость о смерти Яниса Тиммы

Известная российская телеведущая и певица Ольга Бузова воздержалась от комментариев по поводу трагической новости о самоубийстве бывшего мужа певицы Анны Седоковой — Яниса Тиммы.

«Я не буду комментировать эту трагедию, это горе. Мне кажется, Аня ясно дала понять, что она просит об этом не говорить. Надо дать людям возможность это пережить», — цитирует Бузову NEWS.ru.

Тело Тиммы было найдено 17 декабря в Москве. Янис ушёл на 33-м году жизни. За время карьеры в Единой лиге ВТБ Тимма выступал за такие команды, как «Зенит», «Химки» и УНИКС.

В Евролиге, в свою очередь, латвиец играл за «Басконию» и «Олимпиакос». В 2024 году он присоединился к баскетбольной команде «Аликсон», которая участвует в турнире Media Basket.