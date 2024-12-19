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Ольга Бузова прокомментировала трагическую новость о смерти Яниса Тиммы

Ольга Бузова прокомментировала трагическую новость о смерти Яниса Тиммы
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Известная российская телеведущая и певица Ольга Бузова воздержалась от комментариев по поводу трагической новости о самоубийстве бывшего мужа певицы Анны СедоковойЯниса Тиммы.

«Я не буду комментировать эту трагедию, это горе. Мне кажется, Аня ясно дала понять, что она просит об этом не говорить. Надо дать людям возможность это пережить», — цитирует Бузову NEWS.ru.

Тело Тиммы было найдено 17 декабря в Москве. Янис ушёл на 33-м году жизни. За время карьеры в Единой лиге ВТБ Тимма выступал за такие команды, как «Зенит», «Химки» и УНИКС.

В Евролиге, в свою очередь, латвиец играл за «Басконию» и «Олимпиакос». В 2024 году он присоединился к баскетбольной команде «Аликсон», которая участвует в турнире Media Basket.

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