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Сергей Козин отреагировал на победу «Пари НН» в матче с «Енисеем» в Единой лиге

Сергей Козин отреагировал на победу «Пари НН» в матче с «Енисеем» в Единой лиге
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Главный тренер нижегородского «Пари НН» Сергей Козин прокомментировал победный матч своей команды в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с красноярским «Енисеем» (83:66), который состоялся вчера, 18 декабря.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
18 декабря 2024, среда. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
83 : 66
Енисей
Красноярск
Пари Нижний Новгород: Наталл - 31, Хоменко - 14, Карпенков - 12, Доукинс - 8, Джуришич - 6, Чадов - 5, Хвостов - 3, Шеперд - 2, Антипов - 2, Ганькевич, Захаров, Зоткин
Енисей: Герасимов - 19, Степанович - 16, Балашов - 14, Сандерс - 6, Долинин - 6, Близнюк - 3, Загретдинов - 2, Ведищев, Перевалов, Сонько, Шлегель, Одиноков

«Я хочу поздравить свою команду с очень важной победой для нас, особенно после такого поражения в Казани, которое нас, можно сказать, облило холодной водой.

Сегодня я говорил своей команде перед игрой, что очень важно будет играть от защиты. Если не считать последние полторы минуты, мы смогли остановить «Енисей» на 60 очках, и это, в принципе, был ключ к победе.

Мы очень хотели выиграть в этой последней домашней игре перед нашими родными болельщиками. Надеюсь, им понравилось. Ещё раз поздравляю всех с победой и с наступающим Новым годом!» — приводит слова Козина официальный телеграм-канал «Пари НН».

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