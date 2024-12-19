Сергей Козин отреагировал на победу «Пари НН» в матче с «Енисеем» в Единой лиге

Главный тренер нижегородского «Пари НН» Сергей Козин прокомментировал победный матч своей команды в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с красноярским «Енисеем» (83:66), который состоялся вчера, 18 декабря.

«Я хочу поздравить свою команду с очень важной победой для нас, особенно после такого поражения в Казани, которое нас, можно сказать, облило холодной водой.

Сегодня я говорил своей команде перед игрой, что очень важно будет играть от защиты. Если не считать последние полторы минуты, мы смогли остановить «Енисей» на 60 очках, и это, в принципе, был ключ к победе.

Мы очень хотели выиграть в этой последней домашней игре перед нашими родными болельщиками. Надеюсь, им понравилось. Ещё раз поздравляю всех с победой и с наступающим Новым годом!» — приводит слова Козина официальный телеграм-канал «Пари НН».