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Хавьер Паскуаль объяснил, почему «Зенит» уступил УНИКСу в Единой лиге

Хавьер Паскуаль объяснил, почему «Зенит» уступил УНИКСу в Единой лиге
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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Хавьер Паскуаль высказался по поводу поражения своей команды в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с казанским УНИКСом (76:79), который состоялся вчера, 18 декабря.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
18 декабря 2024, среда. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
76 : 79
УНИКС
Казань
Зенит: Бэйкон - 33, Фрейзер - 17, Спеллмен - 12, Пойтресс - 5, Жбанов - 3, Хантер - 3, Воронцевич - 3, Щербенев, Захаров, Карасёв, Рыжов, Мун
УНИКС: Акун-Пёрселл - 26, Рейнольдс - 24, Найт - 8, Бако - 6, Беленицкий - 5, Торопов - 5, Лопатин - 3, Тэйлор - 2, Комолов, Д. Кулагин, Стуленков, Платунов

«Прежде всего спасибо всем болельщикам, которые пришли на стадион. Если говорить в целом, мы проиграли из-за потерь. У нас было 16 потерь за сегодня. Также наша защита в переходе из атаки после потери мяча была очень плохой. Это было важной частью игры. Также было примерно четыре минуты, которые выглядели, как будто мы сдались, будто произошёл сбой.

Две минуты во второй четверти и последние две минуты третьей обесценили всю ту хорошую работу, которую мы проделали в другие моменты игры», — цитирует Паскуаля официальный телеграм-канал Единой лиги ВТБ.

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