Стивен Эй Смит: Джоэл Эмбиид почти на уровне, чтобы сравнивать его с Беном Симмонсом

Североамериканский журналист и известный телеведущий Стивен Эй Смит высказался по поводу центрового «Филадельфии Сиксерс» Джоэла Эмбиида, который в нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сыграл лишь в шести матчах.

«Я слышу, как он говорит о травмах, но меня больше беспокоит его безразличие и отсутствие энтузиазма. Он почти на уровне, чтобы сравнивать его с Беном Симмонсом», — заявил Эй Смит в эфире программы First Take.

Отметим, что Эмбиид в рамках сезона-2024/2025 набирает в среднем 20,3 очка, делает 7,7 подбора и 3,8 результативной передачи при общем проценте реализации бросков с игры 41,1, трёхочковых — 16.