Дочь Денниса Родмана: он не отец. Может быть, только по крови, но не больше

22-летняя американская профессиональная футболистка, нападающая клуба «Вашингтон Спирит» Национальной женской футбольной лиги и сборной США Тринити Родман высказалась о своём отце — легендарном баскетболисте и пятикратном чемпионе Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Деннисе Родмане.

«Мы никогда не хотели, чтобы он выглядел плохо, поэтому часто приходилось скрывать свои чувства. Думаю, мне тяжело справляться с этим гневом, который я так и не смогла выплеснуть. Мы отправились в экспедицию и какое-то время словно жили в этом состоянии. Мы пытались сосуществовать с ним, но он устраивал вечеринки круглые сутки, приводил случайных женщин. Ему всегда нужно быть в центре внимания.

Я потеряла надежду вернуть его. Теперь я отвечаю на его звонки не ради себя, а чтобы убедить себя, что он услышал мой голос, — на случай, если случится что-то непоправимое. Это моя совесть заставляет меня это делать. Он не отец. Может быть, только по крови, но не больше», — рассказала Тринити во время подкаста Call Her Daddy.