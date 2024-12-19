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Йовица Арсич назвал причины поражения «Енисея» в матче с «Пари НН» в Единой лиге

Йовица Арсич назвал причины поражения «Енисея» в матче с «Пари НН» в Единой лиге
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Главный тренер красноярского «Енисея» Йовица Арсич прокомментировал поражение своей команды от нижегородского «Пари НН» (66:83) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, который состоялся вчера, 18 декабря.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
18 декабря 2024, среда. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
83 : 66
Енисей
Красноярск
Пари Нижний Новгород: Наталл - 31, Хоменко - 14, Карпенков - 12, Доукинс - 8, Джуришич - 6, Чадов - 5, Хвостов - 3, Шеперд - 2, Антипов - 2, Ганькевич, Захаров, Зоткин
Енисей: Герасимов - 19, Степанович - 16, Балашов - 14, Сандерс - 6, Долинин - 6, Близнюк - 3, Загретдинов - 2, Ведищев, Перевалов, Сонько, Шлегель, Одиноков

«Во-первых, наша проблема заключалась в плохой результативности трёхочковых. Этот элемент очень важен, если мы не можем реализовать атаку, то нет никаких шансов на победу. В первой половине мы достаточно хорошо защищались. Я не могу сказать, что защита была великолепной, но она была корректной.

Короткая ротация и усталость наших ключевых игроков сказались на количестве совершённых ошибок, что позволило игрокам соперника набирать лёгкие очки», — приводит слова Арсича официальный телеграм-канал «Енисея».

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