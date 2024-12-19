Йовица Арсич назвал причины поражения «Енисея» в матче с «Пари НН» в Единой лиге

Главный тренер красноярского «Енисея» Йовица Арсич прокомментировал поражение своей команды от нижегородского «Пари НН» (66:83) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, который состоялся вчера, 18 декабря.

«Во-первых, наша проблема заключалась в плохой результативности трёхочковых. Этот элемент очень важен, если мы не можем реализовать атаку, то нет никаких шансов на победу. В первой половине мы достаточно хорошо защищались. Я не могу сказать, что защита была великолепной, но она была корректной.

Короткая ротация и усталость наших ключевых игроков сказались на количестве совершённых ошибок, что позволило игрокам соперника набирать лёгкие очки», — приводит слова Арсича официальный телеграм-канал «Енисея».