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Экс-игрок НБА: Леброн устал. Плюс он ездил в Германию, ему нужно было перезагрузиться

Экс-игрок НБА: Леброн устал. Плюс он ездил в Германию, ему нужно было перезагрузиться
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Атакующий защитник Тео Пинсон, выступавший в прошлом сезоне в Лиге развития Национальной баскетбольной ассоциации (G-Лига), заявил, что лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс совершил перелёт в Германию.

«Леброн устал. Плюс он ездил в Германию. Ему нужно было перезагрузиться, немного отдохнуть и восстановиться. Всё логично — он устал. Брон, ты всё делаешь правильно. Вспомните Джеймса Хардена: он буквально сбросил лишний вес всего за неделю! Это было просто невероятно», — заявил Пинсон во время подкаста Run Your Race.

Отметим, что 39-летний Джеймс недавно не участвовал в двух матчах регулярного сезона с «Портленд Трэйл Блэйзерс» и «Миннесотой Тимбервулвз». Однако затем он снова вышел на площадку в игре с «Мемфис Гриззлиз». Леброн, как сообщалось, пропустил встречи по личным причинам.

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