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НБА представила рейтинг лучших новичков, защитник «Сан-Антонио» — на первом месте

НБА представила рейтинг лучших новичков, защитник «Сан-Антонио» — на первом месте
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Официальный сайт Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) обнародовал обновлённый рейтинг лучших новичков в рамках нынешнего регулярного чемпионата.

Отметим, что на первом месте расположился атакующий защитник «Сан-Антонио Спёрс» Стефон Касл, а на втором — лёгкий форвард «Филадельфии Сиксерс» Джаред Маккейн.

Замыкают пятёрку лучших центровой «Нью-Орлеан Пеликанс» Ив Мисси, лёгкий форвард «Мемфис Гриззлиз» Джейлен Уэллс и тяжёлый форвард «Вашингтон Уизардс» Александр Сарр.

Касл набирает в среднем 11,7 очка, делает 3,9 результативной передачи и 2,6 подбора. 20-летний баскетболист на минувшем драфте был выбран под общим четвёртым номером.

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