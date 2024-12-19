Экс-звезда «Хьюстона» и «Клипперс» рассказал, как завершил карьеру из-за ложного диагноза

49-летний бывший американский профессиональный баскетболист, который выступал в Национальной баскетбольной ассоциации с 1998 по 2008 год и обладал прозвищем Кот, Каттино Мобли заявил, что завершил свою карьеру из-за ложного медицинского диагноза.

«Вы знаете, я ушёл из «Клипперс» из-за болезни сердца, но год спустя выяснилось, что это был неправильный диагноз. Но я не смог вернуться в НБА. Так что это меня немного задело», — приводит слова Мобли издание Clutch Points.

Мобли был выбран под 41-м номером во втором раунде драфта НБА 1998 года клубом «Хьюстон Рокетс». 10 декабря 2008 года Каттино объявил о своём уходе из-за гипертрофической кардиомиопатии. Такая же болезнь была у Реджи Льюиса, который умер в 1993 году, и у Хэнка Гатерса, умершего в 1990 году.