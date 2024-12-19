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Андрей Зубков — о матче МБА-МАИ с «Локо»: после перерыва вышли просто ужасно

Андрей Зубков — о матче МБА-МАИ с «Локо»: после перерыва вышли просто ужасно
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Тяжёлый форвард московской МБА-МАИ Андрей Зубков высказался после поражения своей команды в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с краснодарским «Локомотивом-Кубань» (65:84), который состоялся вчера, 18 декабря.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
18 декабря 2024, среда. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
84 : 65
МБА-МАИ
Москва
Локомотив-Кубань: Миллер - 21, Джонсон - 16, Кливленд - 11, Темиров - 10, Уэйли - 6, Емченко - 6, Узинский - 4, Квитковских - 4, Коско - 2, Мартюк - 2, Елатонцев - 2, Андерсон
МБА-МАИ: Зубков - 14, Касаткин - 10, Коновалов - 10, Белоусов - 9, Трушкин - 7, Воронов - 6, Минченко - 4, Певнев - 3, Шейко - 2, Барашков, Покинко, Савченко

«Первую половину можно оценить, скорее, позитивно, хотя и в ней были ошибки, но после большого перерыва вышли просто ужасно, набрали всего шесть очков, были недостаточно агрессивны. Если посмотреть на статистику, то при 21 потере выиграть матч крайне сложно.

«Локо» забил очень много очков после быстрых прорывов, мы не справились с соперником в защите. Железнодорожники же в обороне, наоборот, действовали очень организованно, перекрывали зоны, не оставляли пространства», — приводит слова Зубкова официальный телеграм-канал МБА-МАИ.

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