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Дочь легендарного Дэвида Блатта взяла интервью у своего брата Тамира в Евролиге

Дочь легендарного Дэвида Блатта взяла интервью у своего брата Тамира в Евролиге
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В Евролиге после очередной игры сезона-2024/2025 произошёл уникальный случай. 27-летний израильский профессиональный баскетболист, выступающий за «Маккаби» Тель-Авив в Израильской баскетбольной Премьер-лиге и Евролиге, Тамир Блатт, отцом которого является легендарный тренер Дэвид Блатт, после игры с «Басконией» дал интервью журналистке, которой оказалась его сестра — Шани Блатт.

«Маккаби» уступил «Басконии» со счётом 85:95, а Тамир по ходу встречи набрал 14 очков (реализовал четыре из пяти трёхочковых бросков), сделал три подбора, семь передач и один перехват.

Евролига . Регулярный чемпионат. 16-й тур
17 декабря 2024, вторник. 22:05 МСК
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
Окончен
85 : 95
Баскония
Витория, Испания
Маккаби Т-А: Оар, Шайок, Соркин, Майер, Рэйман, Ди Бартоломео, Коэн, Рэндольф, Йокубайтис, Габриэль, Блатт, Деджулиус
Баскония: Ховард, Райэсте, Савков, Седекерскис, Ярамаз, Форрест, Рогкавопулос, Диоп, Болдуин, Холл, Ндиайе, Монеке

Летом 2024 года Тамир Блатт продлил контракт с израильской командой, а в прошлом сезоне Евролиги Блатт набирал в среднем 7,0 очка за игру, реализуя 39,3% трёхочковых, и делал 4,8 передачи.

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