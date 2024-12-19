Дочь легендарного Дэвида Блатта взяла интервью у своего брата Тамира в Евролиге

В Евролиге после очередной игры сезона-2024/2025 произошёл уникальный случай. 27-летний израильский профессиональный баскетболист, выступающий за «Маккаби» Тель-Авив в Израильской баскетбольной Премьер-лиге и Евролиге, Тамир Блатт, отцом которого является легендарный тренер Дэвид Блатт, после игры с «Басконией» дал интервью журналистке, которой оказалась его сестра — Шани Блатт.

«Маккаби» уступил «Басконии» со счётом 85:95, а Тамир по ходу встречи набрал 14 очков (реализовал четыре из пяти трёхочковых бросков), сделал три подбора, семь передач и один перехват.

Летом 2024 года Тамир Блатт продлил контракт с израильской командой, а в прошлом сезоне Евролиги Блатт набирал в среднем 7,0 очка за игру, реализуя 39,3% трёхочковых, и делал 4,8 передачи.