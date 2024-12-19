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Андрей Ведищев рассказал, какой игровой компонент пытается улучшить «Локомотив-Кубань»

Андрей Ведищев рассказал, какой игровой компонент пытается улучшить «Локомотив-Кубань»
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Главный тренер краснодарского «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев прокомментировал выступление своей команды в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с московской МБА-МАИ, который состоялся вчера, 18 декабря.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
18 декабря 2024, среда. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
84 : 65
МБА-МАИ
Москва
Локомотив-Кубань: Миллер - 21, Джонсон - 16, Кливленд - 11, Темиров - 10, Уэйли - 6, Емченко - 6, Узинский - 4, Квитковских - 4, Коско - 2, Мартюк - 2, Елатонцев - 2, Андерсон
МБА-МАИ: Зубков - 14, Касаткин - 10, Коновалов - 10, Белоусов - 9, Трушкин - 7, Воронов - 6, Минченко - 4, Певнев - 3, Шейко - 2, Барашков, Покинко, Савченко

«Рад, что мы выиграли непростой матч. Но пока играем не так стабильно, как хотим: имеем преимущество и потом теряем его. Наши последние тренировки были посвящены защите — индивидуальной и командной. И сегодня мы играли значительно лучше, чем в предыдущих матчах.

Решающей стала вторая половина игры, в которой мы позволили забить сопернику только 23 очка. Наша защита в итоге определила результат», — приводит слова Ведищева официальный телеграм-канал «Локомотива-Кубань».

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