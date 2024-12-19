Андрей Ведищев рассказал, какой игровой компонент пытается улучшить «Локомотив-Кубань»

Главный тренер краснодарского «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев прокомментировал выступление своей команды в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с московской МБА-МАИ, который состоялся вчера, 18 декабря.

«Рад, что мы выиграли непростой матч. Но пока играем не так стабильно, как хотим: имеем преимущество и потом теряем его. Наши последние тренировки были посвящены защите — индивидуальной и командной. И сегодня мы играли значительно лучше, чем в предыдущих матчах.

Решающей стала вторая половина игры, в которой мы позволили забить сопернику только 23 очка. Наша защита в итоге определила результат», — приводит слова Ведищева официальный телеграм-канал «Локомотива-Кубань».