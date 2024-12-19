Евролига: расписание матчей 19 декабря

В четверг, 19 декабря, в рамках регулярного чемпионата Евролиги состоится очередной игровой день. Всего поклонников элитного европейского баскетбола будут ожидать три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием этих матчей.

Расписание Евролиги на 19 декабря:

20:45 мск — «Панатинаикос» — «Баскония»;

22:30 мск — «Париж» — «Фенербахче»;

22:45 мск — «Реал» Мадрид — «Монако».

«Париж» возглавляет турнирную таблицу сезона-2024/2025, потерпев пять поражений при 11 победах. Такая же разница выигранных и проигранных матчей у «Монако». Столичный французский клуб обладал серией из 10 побед, которая прервалась в игре с другой французской командой, АСВЕЛом.