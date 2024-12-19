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Евролига: расписание матчей 19 декабря

Евролига: расписание матчей 19 декабря
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В четверг, 19 декабря, в рамках регулярного чемпионата Евролиги состоится очередной игровой день. Всего поклонников элитного европейского баскетбола будут ожидать три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием этих матчей.

Расписание Евролиги на 19 декабря:

20:45 мск — «Панатинаикос» — «Баскония»;
22:30 мск — «Париж» — «Фенербахче»;
22:45 мск — «Реал» Мадрид — «Монако».

Евролига . Регулярный чемпионат. 17-й тур
19 декабря 2024, четверг. 20:45 МСК
Панатинаикос
Афины, Греция
Не начался
Баскония
Витория, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 17-й тур
19 декабря 2024, четверг. 22:30 МСК
Париж
Париж, Франция
Не начался
Фенербахче
Стамбул, Турция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 17-й тур
19 декабря 2024, четверг. 22:45 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Монако
Монако, Монако
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Париж» возглавляет турнирную таблицу сезона-2024/2025, потерпев пять поражений при 11 победах. Такая же разница выигранных и проигранных матчей у «Монако». Столичный французский клуб обладал серией из 10 побед, которая прервалась в игре с другой французской командой, АСВЕЛом.

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