Евролига: расписание матчей 19 декабря
Поделиться
В четверг, 19 декабря, в рамках регулярного чемпионата Евролиги состоится очередной игровой день. Всего поклонников элитного европейского баскетбола будут ожидать три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием этих матчей.
Расписание Евролиги на 19 декабря:
20:45 мск — «Панатинаикос» — «Баскония»;
22:30 мск — «Париж» — «Фенербахче»;
22:45 мск — «Реал» Мадрид — «Монако».
Евролига . Регулярный чемпионат. 17-й тур
19 декабря 2024, четверг. 20:45 МСК
Панатинаикос
Афины, Греция
Не начался
Баскония
Витория, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 17-й тур
19 декабря 2024, четверг. 22:30 МСК
Париж
Париж, Франция
Не начался
Фенербахче
Стамбул, Турция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 17-й тур
19 декабря 2024, четверг. 22:45 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Монако
Монако, Монако
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Париж» возглавляет турнирную таблицу сезона-2024/2025, потерпев пять поражений при 11 победах. Такая же разница выигранных и проигранных матчей у «Монако». Столичный французский клуб обладал серией из 10 побед, которая прервалась в игре с другой французской командой, АСВЕЛом.
Сейчас смотрят:
Комментарии
- 19 декабря 2024
-
11:39
-
11:27
-
10:42
-
10:30
-
09:57
-
09:50
-
09:42
-
09:37
-
08:50
-
08:24
-
08:14
-
07:52
-
07:21
-
07:08
-
06:35
-
06:32
-
06:20
-
05:38
-
05:32
-
05:14
-
00:37
-
00:14
- 18 декабря 2024
-
23:41
-
23:25
-
23:02
-
22:13
-
21:58
-
21:23
-
21:13
-
20:54
-
20:48
-
19:47
-
19:13
-
18:30
-
18:23