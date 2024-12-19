«Настоящая машина!» Лев Свинин рассказал, кто произвёл на него впечатление в «Парме»

Форвард баскетбольного клуба «Парма» Лев Свинин поделился мнением о том, кто произвёл на него впечатление в игровом плане, когда он только стал привлекаться к основной команде.

«В игровом плане, наверное, кто-то из легионеров. До этого не играл на таком уровне, а тут такие легионеры! Айзея Риз мне очень понравился. Прежде всего его умной головой, тем, как он читает игру, мягко говоря, был в шоке от его передач. Если говорить о российских баскетболистах, то Руслан Абдулбасиров очень понравился.

Он настоящая машина блок-шотов и невероятно умный парень. Стас Ильницкий мне очень помогал и до сих пор помогает. Он поддерживает хорошую атмосферу в команде, подсказывает, поэтому он настоящий капитан!» — сказал Лев Свинин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.