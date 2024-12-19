Лиллард рассказал, что пожертвует выигрыш за Кубок НБА персоналу «Милуоки»

34-летний американский баскетболист, игрок клуба НБА «Милуоки Бакс», выступающий на позиции разыгрывающего защитника, Дэмьен Лиллард рассказал, на что потратит выигрыш в финале Кубка НБА.

«Милуоки» одержал уверенную победу со счётом 97:81 над командой «Оклахома-Сити Тандер» в Лас-Вегасе и стал обладателем трофея.

«Когда я получу выигрыш, то не собираюсь просто так всё тратить или сходить с ума! Я отдам деньги персоналу, нашему тренерскому штабу… сделаю что-нибудь, чтобы поддержать их», — сказал Лиллард после выигранного финала.

На счету Лилларда в финале Кубка НБА 23 очка (пять из десяти трёхочковых), четыре подбора и четыре передачи.