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«Чуть слёзы не пошли». 18-летний Лев Свинин — о дебюте за «Парму» в Единой лиге

«Чуть слёзы не пошли». 18-летний Лев Свинин — о дебюте за «Парму» в Единой лиге
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18-летний игрок «Пармы» Лев Свинин рассказал, каково это — с детства болеть за родной клуб и впоследствии сыграть за него в Единой лиге ВТБ.

«Да, часто думал об этом. В детстве был фанатом «Пармы», ходил на каждый матч, кричал и поддерживал, как сейчас ходят многие дети, рисовал плакаты. В общем, очень рьяным фанатом был. Конечно, невероятные эмоции, когда выбегаешь на приветствие, на паркет.

Когда первый раз выбегал на приветствие, чуть ли слёзы не пошли, потому что это мечта ребёнка. Теперь сам уже играю и за меня болеют!» — сказал Лев Свинин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.

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