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Молодой талант «Пармы» Лев Свинин высказался о сравнении с Андреем Кириленко

Молодой талант «Пармы» Лев Свинин высказался о сравнении с Андреем Кириленко
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Молодой форвард «Пармы» Лев Свинин поделился мнением о том, что его сравнивают с легендарным российским баскетболистом Андреем Кириленко, который сейчас является президентом Российской федерации баскетбола (РФБ).

«Честно, я не очень люблю себя хвалить. Поэтому, наверное, пропустил это мимо ушей, но многие пацаны из команды, можно так сказать, подкалывали меня после этой фразы. Конечно, приятно, когда такие вещи говорят, особенно когда такие люди, как Евгений Юрьевич Пашутин. Но, повторюсь, особого внимания не обратил, так как не люблю себя хвалить», – сказал Лев Свинин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.

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