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«Очень сильный игрок». Лев Свинин выделил баскетболиста ЦСКА

«Очень сильный игрок». Лев Свинин выделил баскетболиста ЦСКА
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Форвард «Пармы» Лев Свинин прокомментировал недавний матч с ЦСКА, а также выделил Алексу Аврамовича в составе армейцев.

«Я на каждый матч выхожу как на последний. Неважно, с кем мы играем, поэтому особого давления не было. Тем не менее когда в голове задумываешься немножко, что в детстве смотришь на всех этих людей по телевизору, фанатеешь от их игры, а сейчас выходишь вместе с ними на паркет…

Иногда бывает, смотрю различные фотографии. Есть одна, где со мной защищается Аврамович, кажется, что это монтаж, и сначала вообще не верится в это. Поэтому, да, эмоции бешеные даёт, но повторюсь: на каждый матч выхожу как на последний.

Алекса Аврамович — сильный, очень сильный игрок. Лучший защитник Олимпийских игр. У него очень много опыта, в обороне против него очень сложно что-то сделать. В нападении: он очень хорошо читает игру, его «трёшка», его мягкая кисть. Можно сказать, что я фанатею от этого. Чувствуется его уровень», – сказал Лев Свинин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.

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