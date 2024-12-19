Лев Свинин — о вызове в сборную России: не поверил, думал, что за ерунда

Игрок баскетбольного клуба «Парма» Лев Свинин поделился историей, как и когда он узнал о вызове в состав сборной России.

«Я был в это время на сборе со сборной России U20, наш сбор уже подходил к концу, а я подхватил какую-то инфекцию и ехал в больницу. Мы едем, а мне знакомая подруга отправила новость о том, что меня вызвали в главную команду страны. Я сначала вообще не поверил, думал, что за ерунда. Затем зашёл на сайт РФБ (Российская федерация баскетбола. – Прим. «Чемпионата») и просто обомлел… Было настроение не очень из-за того, что болею и еду в больницу, но сразу же про это всё забыл. Меня настигло максимальное счастье, радость и гордость за себя.

Сразу же позвонил родителям, они у меня очень эмоциональные: папа сразу же весь в слезах и так далее. Это точно останется в памяти на всю жизнь!» – сказал Лев Свинин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.