«Хотел выпустить всех самарских игроков». Тренер «Самары» Анзулович — о разгроме от ЦСКА

Главный тренер «Самары» Дражен Анзулович прокомментировал разгромное поражение в домашнем матче с ЦСКА, завершившееся со счётом 63:93.

«Поздравляю ЦСКА. И поздравляю свою команду: 25 минут мы старались и давали всё возможное, что можно дать. Я горд за команду и за болельщиков, которые приехали и давали нам поддержку. Говорить же о баскетболе… Сегодня была игра, будто встретились детсад и институт. Последние минуты? Я хотел выпустить всех самарских игроков. При этом на площадке у нас были два игрока из команды 3х3, а с Данилой Слетковым мы познакомились только вчера, когда он первый раз приехал на тренировку вместо сломавшего палец Никиты Косякова. Сложная ситуация, и мне очень жаль, что так сложилось.

Я отдавал Самаре всё своё сердце. У клуба были большие амбиции, когда я впервые приехал сюда подписывать контракт. Сегодня спорт на высоком уровне не может существовать без денег и без поддержки регионов. Но я каждую игру говорю команде: нужно отдавать сердце, нужно бороться на площадке. И я доволен, как команда играла сегодня, как она играла в Нижнем и Саратове: команда старается и делает всё возможное.

Но посмотрите: ни один наш игрок из нынешнего состава никогда в жизни не был основным в прежних командах. У Антона Карданахишвили большой потенциал, а он впервые в роли основного игрока. Прошлый сезон он провёл в ЦСКА — но не играл. Сейчас же каждый матч ему нужно играть 30-35 минут. А ведь процесс подготовки игрока — это не вопрос пяти дней», — приводит слова Анзуловича пресс-служба клуба.

После 20 проведённых матчей в сезоне-2024/2025 «Самара» занимает девятое место в Единой лиге, одержав семь побед и потерпев 13 поражений. На счету армейцев 18 побед и две проигранные встречи.