«Спасибо Сергею Кущенко!» Лев Свинин — о баскетболе в Перми

Воспитанник и игрок «Пармы» Лев Свинин объяснил, почему считает Пермь столицей баскетбола в России.

«Пермь — столица баскетбола в России! Как говорил Сергей Александрович Белов, Пермь — это лучший город для баскетбола. И это подтверждается с каждым новым матчем, когда полный «Молот» (арена клуба «Парма». — Прим. «Чемпионата») собирается и все болельщики орут во все голоса. Это просто непередаваемые эмоции. Считаю, что Пермь — это безусловно столица баскетбола в России!

Думаю, это связано со вкладом «Урал-Грейта». Спасибо большое Сергею Валентиновичу Кущенко, что создал такую команду. У меня родители ходили на эту команду, рассказывали мне, как там всё было. Считаю, что всё пошло как раз таки оттуда, вся эта любовь к баскетболу, к шоу. Спасибо ему» – сказал Лев Свинин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.