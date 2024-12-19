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«Спасибо Сергею Кущенко!» Лев Свинин — о баскетболе в Перми

«Спасибо Сергею Кущенко!» Лев Свинин — о баскетболе в Перми
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Воспитанник и игрок «Пармы» Лев Свинин объяснил, почему считает Пермь столицей баскетбола в России.

«Пермь — столица баскетбола в России! Как говорил Сергей Александрович Белов, Пермь — это лучший город для баскетбола. И это подтверждается с каждым новым матчем, когда полный «Молот» (арена клуба «Парма». — Прим. «Чемпионата») собирается и все болельщики орут во все голоса. Это просто непередаваемые эмоции. Считаю, что Пермь — это безусловно столица баскетбола в России!

Думаю, это связано со вкладом «Урал-Грейта». Спасибо большое Сергею Валентиновичу Кущенко, что создал такую команду. У меня родители ходили на эту команду, рассказывали мне, как там всё было. Считаю, что всё пошло как раз таки оттуда, вся эта любовь к баскетболу, к шоу. Спасибо ему» – сказал Лев Свинин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.

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