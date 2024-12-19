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Комиссионер НБА Сильвер прокомментировал переговоры с ФИБА по поводу новой лиги

Комиссионер НБА Сильвер прокомментировал переговоры с ФИБА по поводу новой лиги
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Комиссионер Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Адам Сильвер рассказал о переговорах с Международной федерацией баскетбола (ФИБА) по поводу организации новой лиги.

«Мы не готовы делать какие-либо публичные заявления. Мы ещё не приняли никаких внутренних решений, но я думаю, что по-прежнему существует огромная возможность вывести баскетбол в Европе на новый уровень. На мой взгляд, качество баскетбола в Европе — фантастическое.

Многие из наших лучших игроков, конечно, родом из Европы, но мы считаем, что в Европе есть больше коммерческих и фанатских возможностей создать что-то особенное», — приводит слова Сильвера издание Eurohoops.

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