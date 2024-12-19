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Лев Свинин назвал легенду НБА, которую предпочёл бы Майклу Джордану

Лев Свинин назвал легенду НБА, которую предпочёл бы Майклу Джордану
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Молодой форвард «Пармы» Лев Свинин рассказал, что хотел бы сыграть с легендой «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайантом, если бы была такая возможность, а не с Майклом Джорданом.

«Если бы у меня была возможность сыграть с любой баскетбольной легендой? Наверное, это был бы Коби Брайант. Великий игрок всё-таки. Он мой единственный кумир!

Даже несмотря на наличие Майкла Джордана? Думаю, что да. Я не застал времена Джордана, а когда начинал заниматься баскетболом, Коби Брайант ещё играл. Очень пристально следил за ним, читал книги про него, смотрел разные фильмы. Его менталитет, отношение к делу — это мой самый главный кумир. Поэтому если бы представилась такая возможность, то хотел бы увидеться с ним на площадке», – сказал Лев Свинин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.

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