«У него светлое будущее». Лев Свинин рассказал, закрепится ли Егор Дёмин в НБА

Форвард «Пармы» Лев Свинин, который раньше выступал за различные молодёжные сборные России по баскетболу, рассказал, как играл вместе с Егором Дёминым, выступающим сейчас за университет Бригама Янга (BYU) в студенческой лиге NCAA.

«Конечно, слежу, смотрел даже пару игр. Мне довелось поиграть с ним в одной команде — в сборной России U16 на турнире в Испании. Сейчас с ним списываемся иногда, общаемся, как там у него дела в Америке. Поэтому — да, слежу.

Он уже тогда выделялся, уже тогда это чувствовалось. Он был размерами выше всех, по антропометрии и выделялся по принятию решений на паркете, баскетбольному IQ. Уже тогда понял, что это очень сильный игрок и у него светлое будущее.

Закрепится ли он в НБА? Очень на это надеюсь, всё-таки друг, поэтому я всегда за него», – сказал Лев Свинин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.